В ПР рассказали, что может спасти Украину

17:24, 12 мая 2014
Политика
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Сохранение территориальной целостности Украины, по мнению ПР, возможно "только при полной децентрализации власти". 

В ПР решили не давать правовой оценки референдуму на Донбассе / REUTERS

Партия регионов выступает за сохранение территориальной целостности Украины, которое, по мнению ПР, возможно "только при полной децентрализации власти".

Об этом говорится в заявлении ПР, сообщает пресс-служба партии.

"Партия регионов по-прежнему надеется на сохранение территориальной целостности Украины, которое возможно только при полной децентрализации власти, при уважении интересов и гуманитарных ценностей каждого региона, и это – единственный путь, который может спасти страну", - сказано в заявлении. 

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