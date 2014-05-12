В ПР рассказали, что может спасти Украину
17:24, 12 мая 2014Политика
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Сохранение территориальной целостности Украины, по мнению ПР, возможно "только при полной децентрализации власти".
В ПР решили не давать правовой оценки референдуму на Донбассе / REUTERS
Партия регионов выступает за сохранение территориальной целостности Украины, которое, по мнению ПР, возможно "только при полной децентрализации власти".
Об этом говорится в заявлении ПР, сообщает пресс-служба партии.
"Партия регионов по-прежнему надеется на сохранение территориальной целостности Украины, которое возможно только при полной децентрализации власти, при уважении интересов и гуманитарных ценностей каждого региона, и это – единственный путь, который может спасти страну", - сказано в заявлении.
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