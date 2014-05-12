В ПР рассказали, что может спасти Украину

Партия регионов выступает за сохранение территориальной целостности Украины, которое, по мнению ПР, возможно "только при полной децентрализации власти".

Об этом говорится в заявлении ПР, сообщает пресс-служба партии.

"Партия регионов по-прежнему надеется на сохранение территориальной целостности Украины, которое возможно только при полной децентрализации власти, при уважении интересов и гуманитарных ценностей каждого региона, и это – единственный путь, который может спасти страну", - сказано в заявлении.