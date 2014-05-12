Выражение уважения к «референдумам» на Донбассе со стороны РФ не означает их признания - ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Буркхальтер заявил журналистам после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором он информировал руководителей европейских дипломатий о плане ОБСЕ по стабилизации ситуации в Украине и национальном круглом столе, который состоится на этой неделе в Киеве с участием представителя ОБСЕ.

"Если мы хотим иметь успех - это возможно лишь с привлечением в процесс всех игроков. Отношения с Российской Федерацией здесь очень важны. Российская Федерация хочет, чтобы во внимание были приняты люди, которые думают иначе в восточных частях Украины, чтобы они имели голос в национальном диалоге", - сказал Буркхальтер.Читайте также«Референдумы» в Донецкой и Луганской областях не имеют никаких правовых последствий - ЦИК

"Даже на "референдум" Россия отреагировала с уважением, а не признанием. О признании их результатов не идет речь. Это также хороший признак для налаживания национального диалога", - добавил глава ОБСЕ.

По словам Буркхальтера, он презентовал министрам иностранных дел ЕС "дорожную карту" урегулирования ситуации в Украине.

"Сердцевиной плана является Украина. Мы не хотим ничего делать без Украины, мы хотим найти решения, которые помогут стране и ее народу иметь широкий объединительный подход для построения собственного будущего", - отметил Буркхальтер.

По его словам, в Украине необходимо быстро начинать национальный диалог по урегулированию ситуации.

"Мы не можем терять времени, мы должны действовать быстро, чтобы начать национальный диалог. Важна поддержка всех четырех подписантов Женевской декларации", отметил председатель ОБСЕ. (Женевскую декларацию о деэскалации ситуации в Украине подписали 17 апреля представители ЕС, США, Украины и России – УНИАН).Читайте такжеТурчинов: В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к «волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей».