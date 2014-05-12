В Кремле остались довольны проведением «референдума» на Донбассе

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Так, сообщается, что в России внимательно наблюдали за подготовкой и проведением "референдумов" в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Отмечаем высокую явку населения, несмотря на попытки сорвать голосование", - сказано в сообщении.

К тому же, в Кремле считают, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска.

Вместе с тем, и.о. президента Украины Александр Турчинов сказал, что В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%.