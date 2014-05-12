В Кремле остались довольны проведением «референдума» на Донбассе
11:58, 12 мая 2014Политика
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В Москве увидели высокую явку населения во время голосования.
В Москве увидели высокую явку населения во время голосования на "референдуме" / Фото: investgazeta.net
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Так, сообщается, что в России внимательно наблюдали за подготовкой и проведением "референдумов" в Донецкой и Луганской областях Украины.
"Отмечаем высокую явку населения, несмотря на попытки сорвать голосование", - сказано в сообщении.
К тому же, в Кремле считают, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска.
Вместе с тем, и.о. президента Украины Александр Турчинов сказал, что В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%.
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