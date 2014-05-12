Суд оставил Топаза в СИЗО
В Харькове апелляционный суд оставил под стражей активиста Антимайдана Игната Кромского, известного под прозвищем «Топаз».
Как сообщил УНИАН адвокат Кромского Александр Шадрин, соответствующее решение сегодня, 12 мая, приняла судья Апелляционного суда Харьковской области Виктория Яковлева.
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По словам адвоката, апелляционный суд решил оставить без изменения избранную меру пресечения: Игнат Кромской будет содержаться под стражей до 28 мая.
Шадрин отметил, что, несмотря на письменную просьбу Кромского, его на судебное заседание не доставляли. «Мы считаем это нарушением», - сказал адвокат.
Он отметил, что решение апелляционного суда в Украине обжалованию не подлежит. Адвокат не исключил, что защита Кромского будет обращаться в Европейский суд по правам человека.
Как сообщал УНИАН, 1 марта в Харькове активисты антимайдана штурмовали помещение облгосадминистрации, где забаррикадировались евромайдановцы. В результате столкновений пострадали более 100 человек. Правоохранительные органы открыли по этому факту уголовное производство по ч.1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки).
Кромского задержали 28 марта в рамках этого уголовного производства. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию с требованием определить меру пресечения в виде содержания под стражей.
Однако апелляционный суд оставил Кромского под домашним арестом, обязав лишь носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
7 апреля Кромской, срезав электронный браслет, сбежал из-под домашнего ареста.
25 апреля в Донецкой области сотрудники СБУ задержали Кромского. 26 апреля Киевский районный суд Харькова изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 28 мая.