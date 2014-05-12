Суд оставил Топаза в СИЗО

Как сообщил УНИАН адвокат Кромского Александр Шадрин, соответствующее решение сегодня, 12 мая, приняла судья Апелляционного суда Харьковской области Виктория Яковлева.

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По словам адвоката, апелляционный суд решил оставить без изменения избранную меру пресечения: Игнат Кромской будет содержаться под стражей до 28 мая.

Шадрин отметил, что, несмотря на письменную просьбу Кромского, его на судебное заседание не доставляли. «Мы считаем это нарушением», - сказал адвокат.

Он отметил, что решение апелляционного суда в Украине обжалованию не подлежит. Адвокат не исключил, что защита Кромского будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Харькове активисты антимайдана штурмовали помещение облгосадминистрации, где забаррикадировались евромайдановцы. В результате столкновений пострадали более 100 человек. Правоохранительные органы открыли по этому факту уголовное производство по ч.1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки).

Кромского задержали 28 марта в рамках этого уголовного производства. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию с требованием определить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако апелляционный суд оставил Кромского под домашним арестом, обязав лишь носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

7 апреля Кромской, срезав электронный браслет, сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля в Донецкой области сотрудники СБУ задержали Кромского. 26 апреля Киевский районный суд Харькова изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 28 мая.