В избирательном бюллетене остается 21 кандидат на пост президента - Магера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня на пресс-конференции.

«Вы знаете, что один из кандидатов президенты заявил о том, что он просит избирателей не голосовать в его поддержку на выборах президента. Это - кандидат на пост президента Зорян Шкиряк. К сожалению, далее пошла недостоверная информация, что кто-то снялся с выборов. Еще раз хочу отметить - после 2 мая в отношении никого из кандидатов в президенты не может быть принято решение об отмене регистрации. Это может касаться любого без исключения кандидата на пост президента», - подчеркнул Магера.Читайте также45% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать на выборах - опрос

Он отметил, что 21 кандидат на пост президента остается в избирательном бюллетене, и избиратели имеют возможность избрать кого-либо из них.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в прямом эфире Национальной телекомпании Украины во время теледебатов кандидатов президенты Украины кандидат Шкиряк заявил о том, что он отказывается от участия в выборах президента и просит избирателей не учитывать его кандидатуру при голосовании.

Однако, в соответствии с Законом Украины «О выборах президента Украины», ЦИК уже не может отменить регистрацию кандидата в президенты, поскольку сроки для такого действия пропущены, - ЦИК мог это сделать не позднее, чем за 23 дня до дня выборов (ч. 1 ст. 56 Закона), то есть не позднее 2 мая.