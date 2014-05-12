Путин пока решил не комментировать "референдум" на Донбассе

"Прогнозировать сложно", - говорит Песков изданию "Коммерсант" о возможной реакции Путина на "референдумы", пишет 24tv.ua.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что президент РФ не просил сторонников федерализации перенести референдум, а лишь "давал такую ​​рекомендацию".

"Однако, даже учитывая авторитет президента РФ, прислушиваться к ней было сложно. Учитывая ведения реальных боевых действий жители вынуждены действовать по своему плану, исходя из реальной ситуации", - добавил Песков и назвал обвинения со стороны США и ЕС в отношении России "абсолютной глупостью".

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"Им не важно, как выполняются договоренности, идет диалог, или прекращена стрельба. Для них главное - провести выборы и закрыть юридический вопрос о законности организованного ими переворота", - говорит пресс-секретарь.

Как известно, согласно предварительным данным, которые огласил так называемый председатель ЦИК самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин, на "референдуме" в Донецкой области за самостоятельность региона проголосовали 89,07% избирателей при явке 74,87%.

Социологи же утверждают, что большинство жителей Луганской и Донецкой областей проигнорировали псевдореферендум сепаратистов, поэтому не поддержали боевиков.