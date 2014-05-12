ГПУ будет добиваться экстрадиции Фучеджи - Голомша
01:03, 12 мая 2014Политика
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Генеральная прокуратура намерена добиваться экстрадиции в Украину беглого начальника управления МВД в Одесской области Дмитрия Фучеджи, который предположительно скрывается в Приднестровье.
ГПУ будет добиваться экстрадиции Фучеджи / facebook.com
Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил первый замгенпрокурора Николай Голомша.
Как отметил Голомша, Генпрокуратура дала распоряжение на задержание Фучеджи еще 6 мая, но вечером этого же дня подозреваемый узнал об этом и бежал за границу.
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По словам заместителя генпрокурора, Фучеджи подозревается в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая и служебной халатности, а также в личном распоряжении отпустить 67 задержанных пророссийских активистов.
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