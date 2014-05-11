BBC: Парубий считает, что армия готова отразить нападение в случае агрессии России

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Андрей Парубий в интервью ВВС.

«Если Россия признает референдум и начнет активные действия, я в очередной раз заявляю: если будет акт агрессии, Украина будет защищать свою территорию и свое государство», - подчеркнул он.

«Мы не признаем референдума и не признаем, что эту политическую авантюру можно каким-то образом расценивать как законную. Мы понимает, что нападение может произойти в любой день, и украинские войска готовы ответить на возможную атаку или акт агрессии со стороны России", - сказал Парубий.