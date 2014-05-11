Гриценко призвал ФИФА отобрать у России ЧМ-2018 по футболу

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий Гриценко обратился к Президенту ФИФА Йозефу Блаттеру с просьбой отстранить сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2014 года и отобрать у России право на проведение чемпионата мира 2018 года.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте Avaaz.org. На своей странице в Facebook политик также призвал всех неравнодушных подписаться под этим обращением.

«Россия начала вооруженную агрессию против Украины. Захвачена часть территории нашего государства - Крым. Введенные недавно правительством США и Европейским Союзом санкции не останавливают Путина. Чувствуя безнаказанность, руководство Российской Федерации и дальше продолжает агрессивные действия в отношении Украины. Управляемые российскими военными сепаратисты захватывают в заложники мирное население, грабят магазины, офисы и квартиры, растет угроза террористических актов. Спровоцированы русскими столкновения в Одессе привели к человеческим жертвам. На Востоке Украины повторяется крымский сценарий. Просим Вас приостановить членство России в ФИФА, исключить сборную России из числа участников чемпионата мира 2014 года и лишить Россию права на проведение чемпионата мира-2018 за нарушение статьи 3 Устава ФИФА и ч.4 ст. 11 Регламента Кубка мира ФИФА 2014 в Бразилии», говорится в обращении.

Читайте такжеУкраина отказалась от проведения матчей Евро-2020Гриценко отметил, что резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2014 по территориальной целостности Украины действия России были признаны нарушением Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештский меморандум ) .

«Фактически этой Резолюцией Россию признана страной - агрессором, а захват Крыма - нарушением национального единства и территориальной целостности государства. Данная Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является признанием мировым сообществом дискриминационных действий России в отношении Украины» , - подчеркнул политик.

Как отмечается в тексте обращения, за подобные нарушения в 1992 году была наказана Югославия: она была лишена права участия в чемпионате Европы 1992 года и чемпионате мира 1994 года в рамках применения против страны-агрессора целого комплекса международных санкций.

«Мировой спортивный бойкот может помочь остановить Путина и побудить российских граждан к размышлениям, стоит ли поддерживать агрессию своего правительства против других государств. Осознав угрозу действий власти Российской Федерации международному миру, простые россияне , футбольные болельщики станут движущей силой быстрых демократических перемен в своей стране. Это спасет Россию от международной изоляции и остановит вооруженную эскалацию в центре Европы», - заявил Гриценко.