В Мариуполе бойцы ВВ ушли из части, ради безопасности мирных жителей - подполковник Чижевский

В этом журналистов заверил командир воинской части бойцов внутреннего правопорядка (Национальной Гвардии), дислоцирующейся на проспекте Нахимова, подполковник Сергей Чижевский.

Как пишет www.0629.com.ua, никто из бойцов внутренних войск не пострадал.

Чижевский сообщил, что бойцы части вчера вынуждены были покинуть часть, которая находится рядом с жилыми домами. На такие действия пошли для того, чтобы уменьшить "процент провокаций по отношению к мирным жителям".

Напомним, ранее в этой части неизвестные пытались захватить оружие, после чего началась перестрелка.

"Еще раз подчеркиваю, мы ушли со своего места дислокации временно. Если мы где-то делаем какие-то маневры, и это подтверждается оперативными данными, мы это делаем, чтобы провести определенные операции", - отметил он.

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На предложение журналистов оценить обстановку в городе, подполковник сообщил, что это тяжелый вопрос на данном этапе и выразил надежду на граждан города и на прессу.

"Надеемся на вас, как на действующую власть,так и на народ. Не на тех людей, которые начали брать штурмом управление милиции с использованием огнестрельного оружия против правоохранителей, не на тех лиц, которые под другую категорию, как террористы не подпадают. Мне было стыдно смотреть (особенно, когда это видели бойцы-срочники), когда кучка неуравновешенных людей начинает навязывает мнение большинству. Мариупольцы, давайте объективно оценим ситуацию, которая вчера произошла, рассказывайте друг другу правду".

Он попросил, чтобы люди не оставались вне сложившейся ситуации. "Если вы будете пассивными, вас будут использовать в последующих провокациях, которые возможно будут".

Каждое правонарушение подполковник Чижевский просил горожан выкладывать в соцсети и попросил помочь бойцам внутренних войск.

Напомним, сейчас в городе происходят массовые ограбление ювелирных, проводовольственных магазинов, магазинов мобильной связи.