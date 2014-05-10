В восточных областях День Победы превратили в спектакль, срежиссированный РФ - СМИ

Они превратились не в честь героев Второй мировой войны, а в очередной спектакль, который срежиссировала РФ. Тысячи георгиевских лент, десятки триколоров и крики "Россия", передает ТСН.

Донецкие митингующие День Победы празднуют по российскому сценарию. Ничего украинского здесь не принимают. Один из здешних "патриотов" нападает на дирижера оркестра, который во время возложения цветов играл гимн Украины. На центральной площади города - семь тысяч человек. Для них сегодняшний праздник не День Победы, а день продолжение борьбы. Только теперь враг - тот, кто думает не так, как они.

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В Луганске, где на День Победы обычно собираются 20 тысяч человек, сегодня только две тысячи. Здесь опасаются провокаций. Поэтому на возложении цветов - ни одного школьника или студента. Настроение не праздничное. Руководство Луганщины под контролем нардепа Александра Ефремова рассказывает митингующим об украинском нацизме.

"70 лет назад очистили от него половину Европы. Наш долг очистить от нацизма Украину", - заявил председатель Луганского облсовета Валерий Голенко. Радугу над Луганском городской голова трактует, как знак доброй воли, которую охраняют люди с автоматами. Местных оружие не огорчает. Они говорят, так им даже спокойнее.

"Для народа Донбасса самое главное - дружба с РФ", - говорит местная жительница.

Чтобы поддержать боевой дух луганчан, на митинг пригоняют танк, который накануне боевики забрали с территории бывшей воинской части, где машину ремонтировали. Митинг заканчивается без конфликтов. От традиционного фейерверка власти города отказалась.