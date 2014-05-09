Нацгвардия опровергает информацию о штурме санатория в Донецке
21:47, 09 мая 2014Политика
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Информация о том, что в Донецке вооруженные активисты штурмуют санаторий, где живут военнослужащие Нацгвардии, и о том, что солдаты сложили оружие не соответствует действительности. Об этом сообщает сайт Национальной гвардии Украины.
Нацгвардия опровергает информацию о штурме санатория в Донецке /REUTERS
На территории санатория "Шахтерские зори" в Буденновском районе города Донецка военнослужащие Национальной гвардии не проживают.
Как сообщал УНИАН, в Донецке более сотни вооруженных террористов окружила санаторий «Шахтерский зори», на территории которого находится более 120 солдат внутренних войск МВД, сообщает сайт «Новости Донбасса».Читайте такжеВ Донецке террористы штурмовали санаторий с бойцами ВВ, солдаты сдали оружие - СМИ
Террористы приехали в санаторий на «КамАЗах». Слышны автоматные очереди.
В некоторых террористов в руках гранатометы. Большинство вооружены ружьями, есть несколько автоматов Калашникова. Они подожгли несколько покрышек.
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