Министр Кабмина назвал три составляющие решения проблемы сепаратизма в Украине

Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак видит три составляющие решения проблемы сепаратизма в Украине. Об этом он заявил в эфире "5 канала" 8 мая.

"Первая - военный ответ на действия террористов. Вторая - работа дипломатов. И третья - самая важная - Правительство должно показать россиянам и всем остальным, что Украина - это успешная страна. И жить здесь лучше, чем в России", - заявил Семерак.

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Министр отметил, что одна из причин, почему сегодня Россия дестабилизирует ситуацию в Украине, - это то, что в Украине уже вскоре может быть лучший уровень жизни. Остап Семерак также отметил, что украинское Правительство проводит широкие консультации, в том числе военные, с мировым сообществом относительно разрешения ситуации в Украине.

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Чиновник отмечает работу украинских дипломатов, которые очень много сделали в формировании международной позиции относительно событий в нашем регионе, относительно действий России, относительно действий украинской стороны.

"Мне кажется, что на этом фронте украинская власть является очень успешной", - подчеркнул Министр.