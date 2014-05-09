Путь к диалогу возможен, если Россия отзовет своих диверсантов - Яценюк
03:00, 09 мая 2014Политика
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Россия должна отозвать свои диверсионные группы и перестать поддерживать сепаратистов, и это будет лучшим путем к диалогу
Путь к диалогу возможен, если Россия отзовет своих диверсантов / REUTERS
Об этом в эфире «5 канала» заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Лучший путь к диалогу – чтобы Российская Федерация не поддерживала сепаратистов и террористов. Как только она отзовет свои диверсионные группы, перестанет финансировать и помогать им, в Украине будет тишина, мир и спокойствие», - сказал глава правительства.
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