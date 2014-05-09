Путь к диалогу возможен, если Россия отзовет своих диверсантов - Яценюк

Об этом в эфире «5 канала» заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Лучший путь к диалогу – чтобы Российская Федерация не поддерживала сепаратистов и террористов. Как только она отзовет свои диверсионные группы, перестанет финансировать и помогать им, в Украине будет тишина, мир и спокойствие», - сказал глава правительства.