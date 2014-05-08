Мы уважаем ветеранов и ценим историю - Яценюк

Об этом в эфире «5 канала» заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Хотелось бы, чтобы это 9 мая не было использовано, как повод, чтобы показывать картинки и говорить о том, что якобы (в Украине - УНИАН) глумятся над историей, глумятся над ветеранами. Мы уважаем ветеранов. Мы ценим историю. – сказал Яценюк. – Скажу почему. Потому что Украина – это страна победительница во Второй мировой войне. И Украина – одна из стран основательниц Организации объединенный наций. И вклад Украины в победу над фашизмом является определяющим. И никто у нас эту победу в борьбе, которая была 69 лет назад, не отберет».

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По словам Яценюка, в ответ на заявление президента России Владимира Путина о том, что победа в Великой отечественной войне могла состоятся и без Украины, он отправил ему выдержу из Советской энциклопедии.

«Напомню вам фразу, которую Владимир Путин несколько лет назад сказал: дескать и без Украины победили бы в Великой отечественной войне. Я ему тогда переслал отрывок из Советской энциклопедии о том, каков вклад Украины, сколько миллионов жертв полегло и как мы отвоевали свою свободу», - подчеркнул Яценюк.