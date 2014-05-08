ГПтС сообщает о запланированной на завтра блокировке радикалами колонии на Харьковщине

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

В частности, как говорится в сообщении, ГПтС стало известно, что «9 мая радикально настроенные силы вместе с лицами, которые ранее отбывали наказание в Алексеевской исправительной колонии управления ГПтС Украины в Харьковской области (№ 25), и другими лицами криминальной среды планируют провести несанкционированный митинг возле указанного учреждения».

«Их целью якобы является дестабилизация состояния оперативной обстановки в Алексеевской исправительной колонии (№ 25), а также освещение в средствах массовой информации с позиции активности общественного сектора в проведении люстрации органов государственной власти неправдивой информации относительно деятельности руководства учреждения», - отметили в пресс-службе.

При этом в пенитенциарной службе подчеркивают, что блокирование или препятствование полноценной работе учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, в первую очередь, нарушает права лиц, содержащихся в этих учреждениях, в частности права на своевременное рассмотрение дел в судебных инстанциях по их непосредственным участием, обеспечение полноценного питания и безопасность в учреждениях.