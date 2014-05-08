Милиция проверяет любую информацию из соцсетей относительно подозрительных лиц вокруг Киева - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции.

“Информации в социальных сетях действительно достаточно. Половина этой информации - дезинформация, другая половина - это возгласы: “волки, волки!”. Опасность в том, что когда действительно придут "волки", никто не поверит. Мы вынуждены проверять все сигналы, которые появляются в сети, и должным образом реагировать. Поэтому, я не буду публично реагировать на каждый целеуказатель, но могу сказать, что наши службы занимаются всем, что появляется, в том числе и в сети. У нас в Киеве достаточно сил, чтобы реагировать на любую провокацию. Но, вместе с тем, никакой силой не перебить гражданскую волю, которая должна быть у нас в этот день”, - сказал Аваков.

Читайте такжеГруппа 1+1 медиа сняла с показа 15 сериалов, которые восхваляют вооруженные силы РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, представители Майдана заявили, что вокруг Киева собрались тысячи людей, в частности с востока Украины и из России, которые готовят провокации в столице 9 мая.