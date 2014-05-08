Тысячи "титушек" и россиян 9 мая планируют провокации на Майдане - активисты

Вокруг Киева тысячи людей, в частности с востока Украины и из России, готовят провокации в столице 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил сотник 14-й Коломыйской сотни Владимир Пак.

«К 9 мая, к завтрашним возможным провокациям Центральная рада сотен Майдана готова. Будут усилены патрули, будут согласованы действия с Самообороной, которая в Украинском доме», - заверил он.

Читайте такжеПрокурор Киева призвал милицию "без колебаний" применять оружие против террористов 9 мая

По словам Пака, свои действия они будут координировать с МВД, поскольку данные о том, что «много групп вокруг Киева ожидают именно того, чтобы организовать массовые беспорядки здесь, на Майдане».

На вопрос, о каких именно провокациях идет речь, Пак ответил, что у ветеранов могут вырывать символику СССР. «Есть информация, что многие граждане России, молодые спортивные люди, будут здесь, на Майдане. Возможно, и какие-то пророссийски настроенные части будут также», - сказал он.

Как отметил Пак, этой ночью были задержаны и допрошены нескольких провокаторов, которые и сообщили о возможности провокаций.

«Вокруг Киева, есть информация, что не одна тысяча человек уже готова к завтрашним событиям, к тому празднованию, которое планируется», - сказал Пак.

Он призвал киевлян и ветеранов с пониманием отнестись к возможной опасности и к «картинке, которая готовится средствами массовой информации России». «Чтобы нам помочь, желательно тогда не идти на это празднование. Потому что большое скопление людей чрезвычайно осложняет нашу работу», - объяснил Пак.

Он подчеркнул, что в возможных провокациях может принимать участие «большая часть «титушек» с восточных границ и собственно граждан России».

В свою очередь, председатель Антикоррупционного комитета Майдана Алексей Исаев отметил, что 9 мая могут создаваться провокации «для телевидения, для картинки».

Он отметил, что необходимо поздравить ветеранов и сделать все, чтобы во время мероприятий 9 мая они никоим образом не были оскорблены. «Мы предложили такую инициативу, чтобы объединить все силовые структуры Майдана для того, чтобы взяли под охрану периметр во всех привычных местах проведения сбора ветеранов», - сказал Исаев. По его словам, ветераны будут собираться, в частности на Певческом поле, в Парке Славы и на Майдане Незалежности.

По словам Исаева, к инициативе приобщился и Автодозор, представители которого будут помогать ветеранам добираться к местам сбора.

Читайте такжеСюмар: "Факельное шествие" на Майдане - работа российских спецслужб

Он добавил, что завтра утром будет сообщено об общей системе идентификации представителей Майдана, - для предотвращения возможности маскировки провокаторов.

По словам Исаева, охрану порядка 9 мая должны обеспечивать от 2 до 2,5 тыс. представителей силовых структур Майдана.

В свою очередь, председатель киевской организации афганцев «Никто, кроме нас» Юрий Слинявчук заявил, что афганцы готовы защитить ветеранов. «У нас будут передвижные патрули, будем взаимодействовать с милицией, с Майданом», - сообщил он.