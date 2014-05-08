СБУ не допустила перечисления 32 млн грн террористам на Донетчине российской стороной

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

«Главное управление благоустройства войск» (Москва) из своего филиала в Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31,94 млн. грн) на счет фирмы с признаками фиктивности в Донецке. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. Вместо этого, согласно полученным оперативным данным, отмеченные средства должны были быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.

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В соответствии с ч.1. ст.17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма» незаконные банковские операции были своевременно приостановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.