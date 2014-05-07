Силовики захватили "министра обороны" террористов
13:54, 07 мая 2014Политика
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Силовики захватили террориста-"министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики".
Захваченный террорист, называющий себя "министром обороны ДНР" / Олег Ляшко / facebook.com
После обстрела террористами автобуса с бойцами батальона милиции спецназначения «Азов» силовиками был задержан террорист, называющий себя "министром обороны" "Донецкой народной республики".
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По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, возле поселка Мангуш сепаратисты обстреляли автобус батальона милиции специального назначения «Азов», который следовал из Мариуполя в сторону Бердянска. Один из стрелявших убит. Еще два нападающих задержаны, оружие изъято. Среди задержанных – «министр обороны» так называемой «Донецкой народной республики» Игорь Какидзянов.
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