Силовики захватили "министра обороны" террористов

После обстрела террористами автобуса с бойцами батальона милиции спецназначения «Азов» силовиками был задержан террорист, называющий себя "министром обороны" "Донецкой народной республики".

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По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, возле поселка Мангуш сепаратисты обстреляли автобус батальона милиции специального назначения «Азов», который следовал из Мариуполя в сторону Бердянска. Один из стрелявших убит. Еще два нападающих задержаны, оружие изъято. Среди задержанных – «министр обороны» так называемой «Донецкой народной республики» Игорь Какидзянов.