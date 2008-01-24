Яценюк: не надо завтра обсуждать ни УПА, ни Голодомор

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в случае, если не будет поддержана его инициатива относительно НАТО, а будет голосование по трем проектам постановлений (от коалиции, оппозиции и спикера), «мы опять привнесем драку в зал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что он внес альтернативный проект постановления, в котором речь идет о необходимости проведения референдума непосредственно перед вступлением в НАТО.

На вопрос, будут ли голосоваться два других проекта постановлений по данному вопросу, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Если идти по пути голосования трех постановлений, то мы опять привнесем драку в зал».

Он отметил, что поддерживает позицию, что не нужно завтра рассматривать вопросы, вызывающие неоднозначные оценки, в частности, относительно ОУН-УПА, Голодомора. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что его функция как председателя Верховной Рады «защищать равновелико что оппозицию, что коалицию». «Но превращать украинский парламент в бедлам я не дам никому», - заявил А.ЯЦЕНЮК, подчеркнув, что «шоу не будет, будет работа парламента».

А.ЯЦЕНЮК также заявил, что не даст возможности «ни одному народному депутату Украины и ни одной политической силе поставить крест на украинском парламентаризме». «А я так смотрю, что такие идеи во многих больных головах сегодня существуют», - добавил он.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что он впервые предложил легитимизировать процедуру и необходимость проведения референдума перед вступлением в НАТО.

«К сожалению, вступление в НАТО – это очень далекая и далекая перспектива. И сегодня те, кто затрагивает этот вопрос, поднимают его исключительно для политической дестабилизации», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

"Если оппозиционные фракции согласятся с моим компромиссным предложением, мы нормально отработаем день. Если нет – Верховная Рада в такой ситуации работать не будет", - сказал Яценюк.

На вопрос, каким образом в таком случае он закроет сессию, спикер ответил: "Тогда все увидите".

Сегодня деупат от Партии регионов Анна Герман сказала, что из-за внесения постановления Яценюком работа Верховной Рады снова оказывается под угрозой срыва. По ее словам, фракция Партии регионов предлагает рассмотреть и проголосовать все три постановления. "Если будет поставлены три постановления, то будем голосовать, если нет и если мы не будем иметь возможности поставить свое постановление на голосование, у нас не будет другого выхода, как снова заблокировать работу Верховной Рады", - сказала Герман.