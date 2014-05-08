Саакашвили: Путин хочет поиграть с Украиной в кошки-мышки

Заявление президента РФ означает одно: Путин лишь формально отстранился от событий в Украине, но расширять и будет насаждать хаос на юго-востоке страны. Об этом в эксклюзивном комментарии Gordonua.com заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

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"Путин хочет поиграть с Украиной в кошки-мышки. Он публично дистанцируется от украинских событий, но, одновременно, собирается подлить масла в огонь дестабилизации на юго-востоке. Публично Путин решил держаться в стороне от событий в Украине, но на самом деле собирается не только поддерживать сепаратистский огонь, но постоянно его раздувать", – убежден Саакашвили.

По словам грузинского политика, просьба Путина перенести референдум на Донбассе говорит о том, что ему нужна передышка, но от стратегических планов захватить Украину Кремль не отказался.

"У заявления Путина несколько причин. Во-первых, движение ставленников России на юго-востоке Украины не получило такого размаха, чтобы успешно провести "референдум" 11 мая о признании "независимости" восточных областей. Путину нужно время, чтобы движение расширилось", – отметил Саакашвили.

"Во-вторых, – продолжил экс-глава Грузии, – если референдум состоится, Запад точно введет санкции против "Газпрома" и "Роснефти". А это означает крах режима Путина. Причем крах в течение года. После "референдума" даже Германия не смогла бы больше тормозить санкции против России. Запад четко понимает: "референдум" 11 мая – это прямая угроза срывов выборов президента Украины".

Бывший грузинский лидер подчеркивает: официальным украинским властям ни в коем случае нельзя расслабляться.

"Нет никаких сомнений, что захват юго-востока Украины – главная стратегическая задача Путина. Он ни под каким предлогом от нее не отступит. Официальному Киеву нельзя расслабляться. Заявление Путина – не отступление, а короткая передышка. Президент России будет расширять и насаждать хаос на юго-востоке Украины. Путин играет с Украиной в кошки-мышки – схватит, отпустит, а потом опять схватит. Правда, на этот раз коту попалась слишком большая мышка, вряд ли он ее удержит", – подытожил Саакашвили.

7 мая Путин призвал "представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум". Об этом российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером.

Президент РФ также подчеркнул: российские войска отведены из приграничной с Украиной зоны. Пентагон и НАТО не подтвердили отвод войск России от украинской границы.