На Луганщине директору школы, отказавшейся проводить незаконный референдум, угрожают расправой - СМИ

Об этом Обзору рассказала сама директор школы № 13 — Ольга Тимофеевна.

По её словам, 6 мая в ГорОНО Антрацитовского городского исполкома, на котором висит флаг РФ, состоялось собрание директоров всех школ. На нём присутствующих обязали провести референдумы во вверенных учебных заведениях.

«Я сказала, что этот референдум незаконный, соответствующего постановления нет. Поэтому на территории своей школы не позволю его проводить. И с этого всё началось», — поделилась Ольга Тимофеевна.

Через некоторое время ей перезвонили из горисполкома и сказали, что уже есть соответствующее постановление местного горисполкома о проведении референдума в школах.Читайте такжеДепартамент образования Донецка не разрешил проведить референдум 11 мая в школах

«Но я сказала на это, что не подчинюсь этому решению, так оно незаконное… Затем одному из учителей нашей школы позвонил поселковый голова — Николай Дьяченко — и сказал: „Берите своего директора и быстро сбивайте кабинки для голосования“. Я позвонила в городской исполком Александру Яневу, и сказала, что в школе не разрешу проводить референдум. В посёлке есть ДК, поссовет — проводите там», — рассказывает женщина.

Буквально через час после этого разговора в кабинет к ней пришли два вооружённых мужчины в камуфляже:

«Открыли ногой двери. Вели себя по-хамски, оскорбляли, угрожали. „Что это у тебя за тряпка?“, — показывают на флаг Украины у меня на столе… Потом сказали, что сейчас они привезут людей, которые со мной расправятся… Сели в чёрный BMW и уехали».Читайте такжеСБУ: российская сторона готовит незаконный "референдум" о создании ДНР с явкой более 90%

После этого Ольге Тимофеевне было ещё несколько телефонных звонков с угрозами:

«Сначала позвонил неизвестный мужчина. Сказал: „Тварь, не забывай, что у тебя есть семья, дом… Ты можешь всё это потерять в одну минуту“. Затем некая Валентина Ивановна, которая представилась — председатель городской избирательной комиссии, — тоже посоветовала „не выпендриваться“: „Ты ж понимаешь, что такое власть народа?“ и добавила, что завтра учинят со мной расправу».

Ольга Тимофеевна уверена, что в городе есть и другие директора, которые против проведения референдума в своих школах, но они боятся репрессий, которые могут последовать в случае отказа.

Напомним, что 11 мая сепаратисты планируют проведение в Луганской области референдума, на котором будет вынесен один вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Луганской Народной Республике».