Турчинов обещает дать "достойный ответ" провокаторам, которые организуют столкновения на 9 мая

Об этом он заявил в обращении по случаю празднования 8 и 9 мая Дней памяти и примирения.

"Организация Объединенных Наций провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, когда в мире чествуются все жертвы Второй мировой войны...Украинский народ, который оказался в самом центре ужасной трагедии, заплатил особенно высокую цену за свою свободу. Невосполнимые потери понесла фактически каждая семья", - говорится в обращении Турчинова.Читайте также9 мая в Киеве существует угроза теракта – замглавы АП

Он также в очередной раз обратился к руководству Российской Федерациис требованием прекратить враждебные действия в Украине и вспомнить, "что такое ответственная международная политика".

"Особенно циничным считаю намерения недругов Украины спровоцировать противостояние в скорбные дни, когда поминаются жертвы войны. Такие действия не заслужат прощения, им будет дан достойный ответ. Для украинцев наивысшей ценностью является и будет оставаться человеческая жизнь", - заявил и.о. Президента Украины.