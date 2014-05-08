Автосалоны на востоке Украины будут охранять от боевиков отряды самообороны
Вооруженные боевики в последнее время похитили несколько десятков новых автомобилей без номеров из точек продажи.
Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и автодилеров организует отряды самообороны для защиты имущества и сотрудников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор ассоциации Олег Назаренко, передает Радио Свобода.
«Все понимают, что грабежи и мародерства - это общая проблема: сегодня «наедут» на один автосалон, и если помощи не будет, то завтра то же будет и на других», - отметил Назаренко.
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По его словам, в дирекции ассоциации решили наладить информационную и фактическую взаимопомощи между охранными структурами для выезда при необходимости в автосалоны, находящиеся под угрозой нападения.
Назаренко сообщил, что вооруженные боевики в последнее время похитили несколько десятков новых автомобилей без номеров из точек продажи. 20 автомобилей похитили в автосалонах Донецка, еще 17 в Горловке.