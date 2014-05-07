Коломойский: политика всем надоела, пора возвращаться к мирной жизни

Об этом он заявил во время визита в Одессу.

"Я считаю, что сегодня надо остановить насилие. Остановить эти негативные тренды, которые есть, плохие тенденции. Надо сказать "хватит". А надо работать, трудиться, создавать качественные условия жизни в городе. Есть огромное количество проблем, кроме политики. Хватит заниматься политикой. Уже она надоела всем. Надо возвращаться к нормальной мирной жизни", - сказал Коломойский.

Читайте такжеКоломойский предлагает создать Совет губернаторов Юго-Востока УкраиныКак сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.