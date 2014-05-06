Новый глава одесской ОГА обещает наказать всех виновных в преступлениях 2 мая

Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции в Одессе, сообщает timer.od.ua.

Также он заявил, что не верит, будто в произошедшем виноваты Россия или Приднестровье и убеждён, что «враг находится изнутри».

Палица заявил, что готов прийти для разговора как на Куликово поле, так и на Евромайдан, и пообещал убрать от входа в ОГА вооружённых милиционеров и сделать всё, чтобы в Одессе царил мир.

Читайте такжеПредседателем Одесской ОГА назначен ПалицаПо левую руку от губернатора находится одна из лидеров одесского «Евромайдана» Зоя Казанжи. Палица сообщил, что она станет заместителем губернатора по внутренней политике.

Также Игорь Палица заявил, что не является «страшным западенцем», что Одесса для него - вторая родина, а сам он - наполовину одессит. Он добавил, что у него пока нет своей команды, а искать её он будет на месте в процессе работы.