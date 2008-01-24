Бойко заявляет, что Украина нарывается на политический скандал

Народный депутат Украины, заместитель парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий БОЙКО заявляет, что бездоговорный отбор газа приведет к политическому скандалу.

Об этом Ю.БОЙКО сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«С первого января этого года начался бездоговорный отбор газа из газопроводов, и это действительно будет политический скандал для нашей страны, и я считаю, что Президент своевременно рассматривает этот вопрос на заседании СНБО», - сообщил Ю.БОЙКО.

Отвечая на вопрос относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и перспектив ее развития, Ю.БОЙКО отметил, «что если бюджет на 2008 год и, соответственно, финансовый план "Нафтогаза" не будет изменен в части его финансовой самодостаточности и не будет прекращен несанкционированный отбор газа из газопроводов, то действительно у компании будут финансовые проблемы».

При этом Ю.БОЙКО напомнил, что во время отхода от дел правительство Виктора ЯНУКОВИЧА передало управление компанией "Нафтогаз Украины" с прибылью в 1,5 млрд. грн., и это подтверждено соответствующими бухгалтерскими документами.