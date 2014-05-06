Правительство намерено инициировать создание муниципальной милиции - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании с представителями местных властей заявил вице-премьер министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

Читайте такжеКабмин одобрил проект закона об объединении общин

«Мы считаем принципиальным создать муниципальную милицию на местном уровне для решения вопросов связанных с функционированием территориальных общин. Это парковка, благоустройство и даже совместное патрулирование с органами внутренних дел», - сказал Гройсман.

Присутствующие на совещании руководители местных органов власти подчеркнули, что помимо создания муниципальной милиции, местным властям нужно передать больше контрольных функций над правоохранительными органами.

«Городской голова избирается общиной и начальник милиции города должен быть в его подчинении», - сказал мер Львова Андрей Садовый, отметив, что при этом особо тяжкие уголовные преступления должны оставаться на контроле у государства.

В свою очередь городской голова Луганска Сергей Кравченко поддержал львовского коллегу, добавив, что начальники милиции на местах должны назначаться органами местного самоуправления.

«Я считаю, что не просто должна быть муниципальная милиция, а начальник милиции должен быть утвержден сессией городского совета. Тогда он будет не только генералу подчиняться, но и отвечать перед сессией и общиной», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, реформа местного самоуправления началась в марте 2014 года, когда в правительстве была представлена концепция изменений по децентрализации власти и расширению полномочий местного самоуправления. В рамках реформы регионам будет предоставлено больше возможностей принимать решения на местном уровне, управлять здравоохранением, коммунальным хозяйством, образованием, гуманитарной сферой и прочее.