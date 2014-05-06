Нардеп: Среди убитых террористов - много не похожих на славян боевиков, хоронят их тайно

Об этом сообщил в своем Facebook Александр Бригинец.

"На закрытом заседании ВР Аваков говорит о том, что не надо скрывать, что вчера было убито более 30 террористов, но их тела сепаратисты не показывают, а тайно закапывают, ибо это лица не славянской внешности с большими бородами - это будет свидетельством участия боевиков с РФ. Эти тела видели, но о них другая сторона молчит, потому что не хочет обнародовать эти факты. Они, кстати, используют пулеметы, которые не стоят на вооружении в Украине. Иx вскоре продемонстрируют", - подчеркнул Бригинец.

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Как сообщал УНИАН, началось закрытое заседание Верховной Рады Украины. На заседании будет рассматриваться вопрос «О заслушивание информации должностных лиц в связи с проведение антитеррористической операции на Востоке Украины и дестабилизации ситуации на Юге Украины».