События, которые произошли в Одессе 2 мая, будут расследовать международные эксперты - депутат
11:38, 06 мая 2014Политика
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Депутат от фракции "Батькивщина" Александр Бригинец сообщил, что события, которые произошли в Одессе 2 мая, будут расследовать международные эксперты.
События, которые произошли в Одессе 2 мая, расследовать международные эксперты - депутат
Об этом на закрытом заседании парламента сообщил министр МВД Арсен Аваков.
"Аваков назвал подразделения-герои и рассказал о случаях нерешительности военных... Пообещал, что события в Одессе будут расследовать и международные эксперты.... Обещает аресты милицейских чиновников. Дела открыты. Факты преступлений известные из интернета - знает", - процитировал Бригинец слова министра.
Напомним, сегодня проходит закрытое заседание парламента.
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