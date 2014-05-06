События, которые произошли в Одессе 2 мая, будут расследовать международные эксперты - депутат

Об этом на закрытом заседании парламента сообщил министр МВД Арсен Аваков.

"Аваков назвал подразделения-герои и рассказал о случаях нерешительности военных... Пообещал, что события в Одессе будут расследовать и международные эксперты.... Обещает аресты милицейских чиновников. Дела открыты. Факты преступлений известные из интернета - знает", - процитировал Бригинец слова министра.

Напомним, сегодня проходит закрытое заседание парламента.