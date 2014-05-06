Немировский освобожден от должности главы Одесской ОГА

Соответствующий указ размещен на президентском сайте.

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов освободил Владимира Немировского от должности главы Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ размещен на президентском сайте. Как сообщал УНИАН, Турчинов 3 марта назначил Немировского председателем Одесской ОГА вместо Николая Скорика.

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