Прокуратура Швейцарии подтвердила, что активы Януковича заморожены

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Юрга Блазера, передает ИТАР-ТАСС.

"Следствие продолжается и на данный момент мы не можем привести дополнительных подробностей", - сообщил Блазер.

В конце февраля Федеральный совет (правительство) Швейцарии заморозило счета двух десятков граждан Украины в банках Конфедерации, в том числе четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и ряда других членов бывшего правительства.

Читайте такжеШвейцария заморозила активы Януковича и Ко - СМИ

Прокуратура Женевы завела уголовное дело в отношении Виктора Януковича по подозрению в отмывании денег. В рамках этого дела в офисе женевской компании принадлежащей Александру Януковичу, был проведен обыск и изъятие документов.