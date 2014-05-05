Прокуратура Швейцарии подтвердила, что активы Януковича заморожены
Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что заморозила активы Виктора Януковича и его окружения на сумму около 170 млн франков или 193 700 000 долл.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Юрга Блазера, передает ИТАР-ТАСС.
"Следствие продолжается и на данный момент мы не можем привести дополнительных подробностей", - сообщил Блазер.
В конце февраля Федеральный совет (правительство) Швейцарии заморозило счета двух десятков граждан Украины в банках Конфедерации, в том числе четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и ряда других членов бывшего правительства.
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Прокуратура Женевы завела уголовное дело в отношении Виктора Януковича по подозрению в отмывании денег. В рамках этого дела в офисе женевской компании принадлежащей Александру Януковичу, был проведен обыск и изъятие документов.