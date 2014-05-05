В Одессе 2 мая объявлено Днем памяти

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, по распоряжению и. о. мэра города Олега Брындака, День памяти объявлен по погибшим в результате трагических событий, произошедших 2 мая.

Как пояснили в департаменте, ежегодно в этот день на зданиях предприятий, учреждений, организаций и жилых домов города, будут приспущены флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Также в этот день будет ограничено использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

В департаменте цитируют Брындака:

"Никто из нас не сможет забыть этот страшный день. Каждый должен сделать выводы из этой трагедии, чтобы никогда подобные события не повторились в нашем городе. Чтобы память о трагических событиях этого дня стала самой сильной преградой любой вражде, любому противостоянию, сделав невозможным их повторение. Все вместе мы должны сохранить этот благословенный город для наших детей, для всех будущих поколений. Сохранить Одессу можно только живя в мире".

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибло 46 человек.