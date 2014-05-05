Во время псевдореферендума в Крыму на самом деле только 15% граждан хотели присоединения к РФ

Крым за присоединение к России фактически не голосовал - такое сенсационное заявление на днях появилась на сайте Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека, - говорится в сюжете ТСН.Тиждень, передает ТСН.ua.

Оно кардинально противоречит предыдущим цифрам Кремля о почти 97% поддержки вхождения Крыма в состав России. По данным членов президентского совета, на мартовский референдум о статусе Автономной Республики пришли более 30% граждан. И только половина из тех, кто пришел на референдум, - проголосовали за присоединение к России. Итак, судьбу украинского Крыма определило пророссийское меньшинство: где-то 15%.

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Примерно такие же данные явки и голосования обнародовал и Меджлис. И это де-факто доказывает, что аннексия Крыма не имеет ничего общего с волей большинства крымчан.

Неловкую новость с президентского сайта быстро убрали. Но правозащитница Светлана Ганнушкина, одна из тех, кто исследовал крымские настроения, была откровенна с украинскими журналистами. В интервью "Каналу 24" она прямо сказала, что Россия оскандалилась крымской кампанией.