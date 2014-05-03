Коморовский: за последними провокациями в Украине стоит Россия

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский заявил сегодня в эфире Польского радио, комментируя последние события в Украине.

По словам президента Польши, нет никаких сомнений, что за последними провокациями в Украине стоят власти России, которые хотят усложнить проведение запланированных на 25 мая президентских выборов и остановить модернизацию Украинской государства.

"Без сомнения, все уверены в том, что в этом (в дестабилизации ситуации в восточных и южных областях Украины - УНИАН) заинтересована Россия, которая публично добивается и проводит действия, направленные на ослабление связей этих регионов с Киевом", - сказал он.

Коморовский назвал "спровоцированными и управляемыми" столкновения 2 мая Одессе между сепаратистами и проукраинскими активистами, отметив, что насилие в этом городе спровоцировано с целью затруднить проведение президентских выборов в Украине.

"Поэтому проведение спокойных выборов и на Востоке, и на Западе, и на Юге страны означало бы стабилизацию ситуации в Украине и предоставило бы властям в Киеве полную демократическую легитимацию…", - сказал он.

Президент Польши не исключил, что Россия путем подстрекательства сепаратистских настроений хочет захватить восточные регионы Украины так же, как Крым.

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Коморовский также заявил, что Россия хочет остановить развитие Украины путем реформ, которые планирует реализовать новая украинская власть.

Кроме того, президент Польши отметил, что дестабилизация ситуации в Украине угрожает всей Европе и может привести к новой холодной войне между Западным миром и РФ.

"Если Россия успешно реализует план по дестабилизации Украины и задержит процесс ее модернизации, то это создаст угрозу для политического порядка во всей Европе. Это будет стимулом для злых сил в России для продолжения политики агрессии, принудительного присоединения (территорий), что в краткосрочной перспективе может привести, как минимум, к восстановлению длительного периода холодной войны", - сказал Коморовский.