В сети появилось полное видео возгорания Дома профсоюзов в Одессе

В сети появилось полное видео с воспламенением Дома профсоюзов в Одессе.

Журналист Виталий Уманец, который присутствовал на месте происшествия, на своей странице в Facebook отмечает, что "на 2:03 минуте видно, как сепарасты сами себя поджигают, когда пытались готовить коктейли Молотова, которыми забрасывали толпу с крыши здания".