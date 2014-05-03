В сети появилось полное видео возгорания Дома профсоюзов в Одессе

15:54, 03 мая 2014
Политика
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Видеозапись вчерашнего пожара в Одессе выложили в сеть.

В сети появилось полное видео с воспламенением Дома профсоюзов в Одессе.

Журналист Виталий Уманец, который присутствовал на месте происшествия, на своей странице в Facebook отмечает, что "на 2:03 минуте видно, как сепарасты сами себя поджигают, когда пытались готовить коктейли Молотова, которыми забрасывали толпу с крыши здания".

Видео 9plus0, автор - Дарья Шпортко
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