Джемилева не пустили в Крым

Сегодня крымская оккупационная власть не пустила на полуостров народного депутата, одного из лидеров Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева и отправила назад в Украину.

Самих крымских татар, которые на границе с АРК прорывали своему лидеру дорогу, пустили обратно, говорится в сюжете ТСН, передает ТСН.ua.

Сегодня крымские татары перекрыли дороги в Крыму, требуя пропустить на полуостров Джемилева. Тысячи крымских татар приехали утром на границу между полуостровом и материковой Украиной встречать Джемилева.

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Крымские спецназовцы заблокировали автоколонну и произвели выстрелы в воздух, однако люди прорвали границу и пошли навстречу Джемилеву к украинскому блокпосту.

Пешим ходом они приблизились к крымской границе, где встретились со своим лидером. Однако потом их не хотели пускать обратно.

Тысяча человек оказалась заблокированными в буферной зоне между Крымом и Украиной.

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Меджлис призвал соотечественников перекрывать трассы в Крыму, пока Джемилева не пустят в Крым.

Самопровозглашенный глава крымской милиции заявил, что Джемилеву на 5 лет запрещен въезд на полуостров.