На КПП в Армянске Джемилева и его сторонников окружили автобусы с военными

На контрольно-пропускном пункте в Армянске лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафа Джемилев, ожидающего решения о пропуске через КПП в Крым, и крымских татар окружили автобусы с военными.

Об этом пресс-секретарь Меджлиса крымскотатарского народа Лейла Муслимова написала на своей странице в Facebook.

«Людей, которые совместно с лидером крымских татар Джемилевым ожидают дальнейших решений о пропуске или ...., дополнительно окружили три ”Урала”, а также автобусы с военными», - отметила она.

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У крымских татар также возникли проблемы в Симферополе.

«К соотечественникам, которые вышли перекрывать трассу Симферополь-Бахчисарай возле автостанции ”Западная”, подошел мужчина в гражданском, представился, что он - начальник милиции Киевского района в Симферополя, и требует разойтись, мотивируя тем, что якобы люди нарушают законы РФ», - отметила Муслимова.

«Люди также подтвердили, что зафиксировали, как пять автобусов с военными из Севастополя направились в сторону Симферополя», - пишет пресс-секретарь Меджлиса.

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Как сообщал УНИАН, группа крымских татар сегодня прорвала границу Украины с аннексированным Россией Крымом во время встречи Джемилева, которому РФ запретила въезд в Крым.

«Многочисленные соотечественники, прибывшие встречать 3 мая Мустафу Джемилева к административно-территориальной границе (Армянск), скандируя ”Мустафа!”, ”Миллет, Ватан” (Народ, Родина), прорвали российский кордон военных в масках. Произошла потасовка, прозвучал один выстрел», - сообщила Муслимова.

По ее данным на КПП находится около 5 тыс. крымских татар.