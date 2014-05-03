Порошенко считает, что одесская трагедия является частью плана РФ по расколу Украины

Кандидат в Президенты Украины Петр Порошенко выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибших в Одессе и Украине. «Смерть людей лежит на совести иностранных кукловодов, которые в течение нескольких месяцев режиссируют, спонсируют и инсценируют псевдосепаратистские движения, атакуют и терроризируют настоящих патриотов Одессы и патриотов Украины в других регионах», - подчеркнул Порошенко по результатам поездки в Одессу и комментируя трагические события, которые произошли 2 мая в городе.

Он возложил ответственность за столкновения на «внутренних соспонсоров сепаратистского проекта из числа представителей бывшего режима, которые, заворачиваясь в российские флаги, стремятся избежать ответственности за контрабанду, взяточничество и другие преступления предыдущих лет». Порошенко подчеркнул, что их имена должно назвать следствие.

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Кандидат в Президенты также подчеркнул, что ненадлежащая работа местной власти, СБУ и милиции привела к «ужасным жертвам», поскольку одесситы вынуждены были защищать себя от экстремистов собственными силами. К сожалению, подчеркнул он, правоохранители, которые должны обеспечивать безопасность граждан, свою работу провалили и должны понести ответственность.

Порошенко подчеркнул, что «Одесская трагедия должна стать суровым уроком. Чтобы подобное не дай Бог не повторилось больше нигде». Он призвал всех участников так называемых сепаратистских акций сложить оружие, освободить незаконно захваченные помещения, свернуть флаги донецких и луганских «республик» и вернуться к мирной жизни.