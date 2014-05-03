СБУ задержала помощника российского диверсанта "Абвера"

СБУ задержала помощника диверсанта "Абвера" на Донбассе. Об этом в ходе брифинга 3 мая сообщил руководитель АТО Василий Крутов, пишет Украинская правда.

"Нами сейчас задержан самый близкий человек одного из организаторов ГРУ РФ по прозвищу Абвер. Задержан его ближайший помощник", - отметил Крутов.

"Относительно указанного лица проводятся следственные действия. Мы надеемся, что будем иметь много информации о том, как подготовлена ​​диверсионная деятельность соседнего государства на территории Украины", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы Игоря Стрелкова (офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина).

Диверсантом с позывным «Абвер» («Адлер»), который фактически является правой рукой «Стрелка», является гражданин РФ Здрылюк Сергей Анатольевич. Этот человек имеет также паспорт гражданина Украины, сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при СБУ.

Здрылюк родился 23 июля 1972 года в Винницкой области, долгое время проживал в Крыму. Именно на территории Крыма он прошел специальную подготовку и 12 апреля в составе группы «Стрелка» прибыл в Донецкую область для участия в масштабной диверсионной операции и терроре мирного населения.

СБУ выяснила, что «Абвер» вместе с членами разведывательно-диверсионной группы в составе более 30 человек под командованием Стрелкова 13 апреля совершили вооруженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб один сотрудник СБУ и трое были ранены.

Также установлена причастность «Абвера» к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.

СБУ принимает все меры для задержания этого преступника и привлечения его к ответственности.