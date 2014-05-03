В Одессу вылетает комиссия Кабмина
03:40, 03 мая 2014Политика
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Комиссия Кабмина во главе с первым вице-премьер-министром Украины Виталием Яремой и с участием заместителя главы МВД из-за событий 2 мая срочно вылетает в Одессу.
В Одессу вылетает комиссия Кабмина / REUTERS
Как передает Думская, об этом в эфире «Шустер Live» сообщила нардеп Александра Кужель.
«Я только что переговорила с Арсеном Аваковым, он попросил передать, что сейчас выезжает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Яремой и замминистра», — сказала она.
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