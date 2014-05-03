В Одессу вылетает комиссия Кабмина

Как передает Думская, об этом в эфире «Шустер Live» сообщила нардеп Александра Кужель.

«Я только что переговорила с Арсеном Аваковым, он попросил передать, что сейчас выезжает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Яремой и замминистра», — сказала она.

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