В Одессу вылетает комиссия Кабмина

03:40, 03 мая 2014
Политика
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Комиссия Кабмина во главе с первым вице-премьер-министром Украины Виталием Яремой и с участием заместителя главы МВД из-за событий 2 мая срочно вылетает в Одессу.

В Одессу вылетает комиссия Кабмина / REUTERS

Как передает Думская, об этом в эфире «Шустер Live» сообщила нардеп Александра Кужель.

«Я только что переговорила с Арсеном Аваковым, он попросил передать, что сейчас выезжает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Яремой и замминистра», — сказала она.

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