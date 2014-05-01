При штурме прокуратуры Донецкой области пострадало 15 человек

17:36, 01 мая 2014
Политика
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У травмированных есть огнестрельные ранения.

Штурм прокуратуры Донецкой области / Фото: kramatorsk.info

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгоадминистрации.

"В результате вооруженного противостояния при штурме прокуратуры Донецкой области пострадали 15 человек. Они доставлены в разные лечебно-профилактические учреждения города (нейрохирургические и травматологические отделения). Травмы – разного характера, в том числе и огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте событий работают три бригады скорой медицинской помощи.

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В данный момент из-за возросшей угрозы жизни и здоровью медиков, бригады отведены от места событий, однако врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, как сообщал УНИАН, сепаратистские боевики взяли штурмом здание прокуратуры Донецкой области.

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