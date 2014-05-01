Террористы захватили прокуратуру Донецкой области, среди бойцов ВВ есть раненные

16:17, 01 мая 2014
Политика
2 0

Боевики взяли штурмом здание прокуратуры Донецкой области.

Под зданием прокуратуры Донецкой области находится около тысячи сепаратистов / twitter.com/ostro_v

Об этом сообщает "ОстроВ".

В данный момент сепаратисты устанавливают над зданием флаги самопровозглашенной Донецкой республики. Под зданием прокуратуры находится около тысячи митингующих.

Читайте такжеТеррористы штурмуют здание прокуратуры Донецкой области

Многие из них со щитами и в шлемах, отобранных у солдат внутренних войск. Также сообщается, что некоторые из бойцов ВВ получили ранения.

Недалеко припаркован БТР с автоматчиками. Толпа двинулась к нему.


Live streaming video by Ustream

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter