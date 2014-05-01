Террористы захватили прокуратуру Донецкой области, среди бойцов ВВ есть раненные

Об этом сообщает "ОстроВ".

В данный момент сепаратисты устанавливают над зданием флаги самопровозглашенной Донецкой республики. Под зданием прокуратуры находится около тысячи митингующих.

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Многие из них со щитами и в шлемах, отобранных у солдат внутренних войск. Также сообщается, что некоторые из бойцов ВВ получили ранения.

Недалеко припаркован БТР с автоматчиками. Толпа двинулась к нему.



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