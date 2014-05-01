Кернес пришел в сознание - СМИ

Об этом сообщает издание "Вгороде.Харьков" со ссылкой на собственные источники в Израиле.

Сообщается, что сегодня мэра Харькова отключили от аппарата вентиляции легких.

"Пока что он не разговаривает, а состояние его остается стабильно тяжелым. Медики и друзья Кернеса, зная его физическую форму, предполагают, что через 3-4 месяца он уже будет в строю. Сейчас харьковский городской голова находится в самой крупной клинике на севере Израиля - Медицинском центре Рамбам (Хайфа). Сюда его перевезли из частной клиники "Элиша". В больнице рядом с ним находится супруга Оксана Гайсинская, охраны нет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСостояние здоровья Кернеса улучшается - горсовет Также источник сообщает, что печень у Кернеса не задета – пострадали легкое и надпочечник. Люди, относящиеся к близкому окружению мэра, уверены - стрелял снайпер и целился в сердце.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес в израильской клинике успешно перенес многочасовую операцию на позвоночнике.