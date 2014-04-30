Яценюк обещает кадровые изменения в Кабмине при отсутствии результатов работы
21:15, 30 апреля 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещает кадровые изменения в составе Кабинета министров и по всей вертикали в случае бездействия или отсутствия результатов работы.
Яценюк обещает кадровые изменения в Кабмине при отсутствии результатов работы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.
"Страна требует действий и результатов. Если будут действия и результаты, значит Правительство выполняет свою функцию. Если соответствующих действий и результатов в кратчайшие сроки не будет, это означает, что будут кадровые изменения и в составе Кабинета Министров и по всей вертикали".
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