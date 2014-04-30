Гриценко должен предложить кандидатуру на должность Турчинова, если предлагает его заменить - УДАР

Народный депутат от «УДАРа» Павел Ризаненко считает, что, выступая с инициативой замены Александра Турчинова в должности исполняющего обязанности президента Украины, внефракционный народный депутат Анатолий Гриценко должен предложить кандидатуру на эту должность.

Об этом Ризаненко сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос об инициативе Гриценко относительно созыва внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса о замене и.о. президента Украины, председателя парламента Турчинова в должности главнокомандующего армии.

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Ризаненко отметил, что предложение Гриценко не является «конструктивным».

«Все плохо - давайте разрушим. Нужно же что-то предлагать. Пусть господин Гриценко возьмет на себя ответственность, предложит свою кандидатуру, например. Он же этого не делает», - сказал депутат.