СМИ: Экстремисты в Горловке захватили горсовет и райотдел милиции, разгружают оружие

Сепаратисты захватили городской совет Горловки и центрально-городской райотдел милиции.

Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на источник с места событий.

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«Горловский горсовет захвачен вооруженными людьми в камуфляже. Около 20 человек. Разгружают оружие. Также захвачен центрально-городской райотдел милиции», - сообщил источник издания.