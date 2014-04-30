Турчинов срочно собирает на совещание глав всех областей

07:40, 30 апреля 2014
Политика
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Александр Турчинов созвал глав ОГА.

Турчинов созывает совещание

Сегодня, 30 апреля, в Администрации Президента состоится совещание под председательством исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова с председателями областных государственных администраций.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Начало совещания запланировано в 11:00.

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