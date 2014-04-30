Силовики разблокировали 2 блокпоста в Донецкой области
01:05, 30 апреля 2014Политика
0 0
Сотрудники спецподразделения милиции и антитеррористического центра разблокировали блокпост в районе села Черкасское в Славянском районе Донецкой области.
Силовики разблокировали 2 блокпоста в Донецкой области
Об этом сообщило руководство Антитеррористического центра.
Кроме того, в рамках АТО разблокирован еще один блокпост в районе города Славянска.
Во время проведения спецоперации никто не пострадал.
Читайте такжеНочью под Славянском украинские силовики деблокировали блокпост и схватили одного экстремиста - Тымчук
Сотрудники Нацгвардии Украины во взаимодействии с подразделениями антитеррористического центра продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка, отмечается в сообщении.
"Принимаются меры по контролю за оперативной ситуацией в Донецкой области", - отметили в АТЦ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter