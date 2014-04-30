Силовики разблокировали 2 блокпоста в Донецкой области

01:05, 30 апреля 2014
Политика
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Сотрудники спецподразделения милиции и антитеррористического центра разблокировали блокпост в районе села Черкасское в Славянском районе Донецкой области.

блокпост

Об этом сообщило руководство Антитеррористического центра.

Кроме того, в рамках АТО разблокирован еще один блокпост в районе города Славянска.

Во время проведения спецоперации никто не пострадал.

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Сотрудники Нацгвардии Украины во взаимодействии с подразделениями антитеррористического центра продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка, отмечается в сообщении.

"Принимаются меры по контролю за оперативной ситуацией в Донецкой области", - отметили в АТЦ.

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